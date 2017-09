Agli occhialini speciali consigliati dagli esperti hanno preferito la classica crema solare, quella che normalmente usiamo al mare, e l’hanno spruzzata direttamente sulle pupille. Come prevedibile, il risultato è stato piuttosto spiacevole per quanti avevano pensato, lo scorso 21 agosto, di assistere così all’eclissi solare che ha visto gli Stati Uniti con il naso all’insù. Secondo le testimonianze di alcuni medici e infermieri statunitensi, diverse persone si sono presentate in alcuni ospedali della California lamentando forti dolori agli occhi. Dolori provocati appunto dalle creme solari che normalmente vengono usate sulla pelle e che, per l'eclissi, alcuni avrebbero utilizzato per cercare di proteggere i loro occhi.

Creme solari al posto degli occhialini per osservare l'eclissi – “Uno dei miei colleghi mi ha detto che alcuni pazienti sono venuti qui dicendo di avere utilizzato lozioni solari al posto degli occhiali per osservare l’eclissi”, ha in particolare spiegato un’infermiera alla KRCRTV, aggiungendo che questi pazienti sono stati poi indirizzati verso oftalmologia. L’infermiera ha quindi spiegato che basta guardare per pochi secondi il sole senza le dovute precauzioni per causare danni permanenti alla retina con sintomi che vanno dalle macchie nel visus all’annebbiamento della vista.