Donald Trump, sarebbe "onorato" di incontrare Kim Jong-Un, ma solo con le giuste condizioni. Lo ha spiegato lo stesso Presidente degli Stati Uniti d’America in una intervista a Bloomberg, sottolineando che, nonostante l’ultimo tesissimo mese sull'asse Washington-Pyongyang, "se fosse appropriato per me incontrarlo, lo farei di sicuro. Ne sarei onorato". Potrebbe succedere, ha sottolineato il tycoon, "se fosse, lo ripeto, nelle giuste circostanze. Ma lo farei". "La maggior parte dei politici non lo direbbe mai", ha proseguito, "ma io lo dico, nelle giuste condizioni lo incontrerei".

Ieri un'altra intervista rilasciato allo show'Face the nation' su Cbs News, Trump ha detto di non avere "alcuna idea" se il leader della Corea del Nord sia "sano" ma lo ritiene un "tipo molto sveglio" per essere riuscito a mantenere il potere dopo averlo ereditato da giovane. "Era un uomo giovane di 26 o 27 anni – ha sottolineato nell'intervista – quando subentrò a suo padre, dopo la sua morte. Sta affrontando ovviamente gente molto tosta, in particolare i generali ed altri. E ad un'età molto giovane è stato in grado di assumere il potere. Un sacco di persone, ne sono sicuro, ha tentato di prendergli il potere, che fosse lo zio o qualsiasi altro", ha osservato il leader americano, rimarcando che è riuscito a mantenerlo.

"Quindi ovviamente è un tipo molto sveglio", ha detto Trump, che ha ammesso come l'opzione militare per la Corea del Nord continua a restare un’ipotesi viste le continue provocazioni di Pyongyang. "Se fa un test nucleare, non sarò contento. E posso dirvi che credo che neppure il presidente cinese, che è un uomo molto rispettato, sarà felice", ha detto Trump. Il presidente Usa, alla domanda se un altro test da parte di Kim Jonh-Un porterà all'azione militare nei confronti della Corea del Nord, ha risposto: "non lo so, vedremo".