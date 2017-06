Una brutta aggressione è stata catturata dalle telecamere di videosorveglianza nei pressi di un ristorante negli Stati Uniti. Siamo a Baxley, in Georgia, e le vittime dell’aggressione sono la proprietaria del ristorante Qwik Chick e la figlia adolescente. Come si vede nel video delle telecamere di sorveglianza, ad aggredire la donna e la ragazzina sono state due persone, un uomo e una donna. Secondo i racconti della proprietaria del locale, la signora Jeanette Norris, la coppia sarebbe andata su tutte le furie perché “il pollo servito era troppo freddo e c’erano poche patatine”. Da quanto emerso, la proprietaria del ristorante si era convinta a rimborsare il pasto ai due clienti ma questo non è stato sufficiente a placare la loro ira. E così, dopo un primo confronto tra l’uomo e la ristoratrice su quanto accaduto, è stata la donna a scagliarsi con estrema violenza contro di lei e la stessa ragazzina, una quindicenne che si è avvicinata nel tentativo di difendere sua madre, è stata colpita dall’uomo con un violento pugno in volto. La proprietaria del ristorante ha rimediato due occhi neri e il naso rotto e anche sua figlia ha riportato un occhio nero.

La polizia a caccia dei due aggressori – L’episodio è avvenuto giovedì scorso e da allora la polizia americana ha avviato le ricerche per trovare la coppia di clienti. “Non ho mai visto né sentito nulla di simile”, ha commentato il capo della polizia di Baxley parlando di una aggressione brutale. I due clienti-aggressori, scappati prima dell'arrivo sul posto della polizia, sono stati identificati come Nathaniel Eric Smith e Latasha M. Smith.