Steve Scalise, deputato repubblicano del Congresso degli Stati Uniti, è stato vittima di una sparatoria insieme ad altre persone, ferite da colpi di arma da fuoco, nei pressi di Washington. Lo riferisce la Cbs News, secondo cui l’attentato è avvenuta su un campo di baseball di Alexandria, in Virginia, dove erano presenti varie personalità politica per un match tra esponenti del Partito repubblicano.

Capogruppo della maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti (un cosiddetto “whip”), Scalise sarebbe stato colpito al fianco e al petto e si sarebbe trascinato fuori del campo di gioco per sfuggire ai proiettili esplosi dalla sparatore. Eletto in Lousiana, figlio di immigrati italiani e nato a New Orleans 52 anni fa, è un ex programmatore di computer. Scalise è il numero tre del partito repubblicano in ordine di importanza, alle spalle del presidente dell’Aula, Paul Ryan, e del leader della maggioranza, Kevin McCarthy. Durante la campagna elettorale per le presidenziali ha sostenuto Donald Trump e aveva anche difeso la decisione del neo-presidente Usa di imporre un bando sugli arrivi dai Paesi musulmani. Secondo quanto rende noto il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer via Twitter, il presidente americano è subito stato informato di quanto è accaduto “e segue gli sviluppi della situazione”.

Sposato e padre di Madison e Harrison, vive con la sua famiglia risiedono a Jefferson, Louisiana. In passato è stato accusato di aver fatto un discorso in un’associazione sulla White Supremacy. Si scusò successivamente. Laureato alla Louisiana State University, ha conseguito un diploma di laurea in scienze informatiche.