Charles Manson, il sanguinario capo setta satanico mandante della strage di Bel Air dell'agosto del 1969, in California, in cui furono massacrati in una villa vicino a Los Angeles l'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incinta all'ottavo mese, e altre quattro persone, è gravemente malato ed è stato trasferito dal carcere di Central Valley – dove è recluso da 45 anni e sta scontando l'ergastolo – in un ospedale, dove verrà sottoposto a cure mediche e dove è piantonato costantemente da agenti di polizia. Lo rende noto il sito del Los Angeles Times, che però non svela la natura della malattia, che le autorità carcerarie della California hanno voluto tenere segreto per motivi di privacy, così come il nome dell'ospedale. A Manson, che oggi ha 82 anni, è stata negata la libertà vigilata per ben 12 volte.

Chi è Charles Manson.

Charles Manson è uno dei più celebri assassini della storia statunitense. Nato nel 1934 a Cincinnati, durante l'infanzia è stato abbandonato innumerevoli volte dalla madre – prostituta e alcolizzata – tanto da compiere fin da giovanissimo innumerevoli reati "minori", tra furti d'auto, molestie e aggressioni. Dopo essere stato rilasciato dal carcere, dove egli stesso conosce sulla sua pelle stupri e violenze di ogni tipo, nel 1967 – in piena espansione del movimento hippy – fonda una comune chiamata "Famiglia Manson" e composta da una 50ina di persone, tutte fortemente influenzate dall'uomo e tutte dedite al consumo di droghe e a piccoli furti.

Ben presto Manson inizia a teorizzare un nuovo "olocausto": i suoi adepti pendono dalle sue labbra e il 6 agosto 1969 commettono il primo massacro nella villa dei coniugi Polanski a "Cielo Drive", dove uccidono cinque persone, tra le quali l'attrice Sharon Tate, compagna del regista all'ottavo mese di gravidanza. Il giorno successivo la stessa sorte tocca ai coniugi La Bianca, anch'essi assassinati nella loro abitazione con più di quaranta coltellate nel petto. I massacri continuano con l'uccisione di Gary Hinman, un insegnante di musica che precedentemente aveva ospitato Manson e la famiglia.

Manson non ha mai personalmente ucciso le vittime, ma è stato il mandante di tutti gli omicidi manipolando i suoi seguaci al punto tale da spingerli a commettere i delitti in piccoli gruppi per suo conto con armi da fuoco (pistola calibro .22) e armi bianche (pugnali e coltelli).