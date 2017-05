Uno spaventoso incendio divampato in casa è costato la vita a tre bambini nelle scorse nello stato del Texas, in Usa. Il rogo infatti ha completamente distrutto un'abitazione famigliare nella città di Conroe, a circa 40 miglia a nord di Houston, danneggiando anche le case vicine e richiedendo l'intervento sul posto di decine di vigili del fuoco. Secondo quanto dichiarato dal portavoce dell'Ufficio Sceriffo della contea di Montgomery, le vittime son tre ragazzini di età compresa tra i sei e i 13 anni. Nello stesso incendio sono rimasti feriti invece tre adulti, che sono i genitori dei bimbi e il nonno, e un altro bambino di dieci anni.

I quattro sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. I due uomini e il piccolo sono in condizioni critiche essendo stati vittima sia di una intossicazione da fumo sia di ustioni gravi, come hanno riferito i vigili del fuoco che li hanno portati via dalle fiamme. Meno grave la donna che ha riportato lesioni minori. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli adulti dopo l'incendio avrebbero cercato di salvare i bimbi riuscendo però a recuperare solo il piccolo di 10 anni. Anche tre agenti di polizia che erano accorsi sul posto sono stati portati in ospedale a causa di intossicazione da fumo dopo aver cercato di aiutare, ma le loro condizioni non sono gravi.

Le fiamme sono divampate intorno alle 4 del mattino di venerdì in una casa a due piani , poi man mano si sono propagate alle altre due abitazioni vicine che sono state danneggiate. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto le fiamme erano già fuori controllo ed è stato impossibile salvare i piccoli che sono morti bruciati vivi. Quando l'incendio è stato spento, poco dopo le 8.30 di mattina, l'abitazione era ormai ridotta ad un cumulo di macerie.