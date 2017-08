Li ha aiutati a fuggire dalla loro casa in fiamme, ma poi non è riuscito a sopravvivere all’incendio che ha avvolto quell’abitazione a Naples, in Florida. Ora i proprietari di Hami, un pitbull, lo celebrano come un eroe. I vigili del fuoco dicono che quattro persone erano all'interno della casa. Due adulti e un bambino sono riusciti ad uscire illesi. Un altro adulto è stato invece portato in ospedale con diverse ustioni sul corpo. La portata delle sue ferite non è nota, ma stando a quanto riportano i media USA non sarebbe in pericolo di vita.

Il capo dei pompieri di Naples ha specificato che il fuoco ha cominciato a propagarsi nell’abitazione intorno alle 4:30 di martedì mattina nella zona di Pleasant View Drive. Sul posto sono subito intervenute diverse pattuglie, contribuendo ad estinguere l’incendio. La Croce Rossa Americana ora si sta occupando della famiglia. Una donna scampata alla possibile tragedia ha evidenziato che è stato il suo cane a svegliarla nel cuore della notte. Anche i vicini che hanno aiutato la famiglia mentre le fiamme distruggevano ogni caso evidenziano come l’aiuto di Hemi sia stato fondamentale.

Secondo i vigili del fuoco, le fiamme avrebbero cominciato a propagarsi dalla zona del salotto. Sulla vicenda è stata comunque aperta un’inchiesta. Amici e conoscenti hanno creato una pagina Facebook per contribuire alle donazioni a favore della famiglia.