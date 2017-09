Ennesima terribile tragedia legata all'uso delle armi negli Stati Uniti: un bimbo di appena due anni si è impossessato di una pistola carica detenuta in casa e, credendo fosse un giocattolo, ha premuto il grilletto facendo partire un colpo che ha raggiunto e ucciso il padre. Il dramma sabato scorso in un'abitazione alla periferia di Saint Louis, nello stato del Missouri. Al momento del fatto il genitore stava dormendo sul divano ed è stato raggiunto da un solo colpo al collo che però si è rivelato fatale.

Il piccolo aveva trovato la pistola mentre giocava in casa con i suoi fratelli più grandi, un 13enne e due bimbe di 5 e 10 anni. I piccoli erano da soli mentre il padre dormiva e nessuno si è accorto di nulla. Il bimbo, armeggiando con la pistola, ha fatto partire inavvertitamente uno sparo che ha centrato in pieno il 27enne Darrion Noble. A quel punto il fratellino più grande è corso dai vicini per chiedere aiuto e sono stati allertati i soccorsi medici ma ormai per l'uomo non c'era più niente da fare. Il 27enne è stato dichiarato morto sul posto. La polizia locale non ha fornito dettagli su dove fosse custodita l'arma e se questa fosse legale limitandosi a confermare che sta trattando il caso come un incidente senza colpe e che nessuno è stato incriminato per la morte del 27enne