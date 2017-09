Sono state ore di paura per un bimbo di appena due anni sparito nel nulla dalla casa dove abitava con la madre nello stato del New Mexico, negli Stati Uniti. Per il bambino, Jaime Smyley Overmyer, si erano mobilitati forze dell'ordine e decine di volontari oltre ai familiari che avevano lanciato anche diversi appelli attraverso i media locali. La polizia aveva diramato un allarme pubblico considerandolo il piccolo in pericolo vista la tenera età. Il Dipartimento dello sceriffo della contea di Union aveva anche chiesto collaborazione a tutti i cittadini per ritrovarlo e si è temuto il peggio.

Quando le speranze stavano per tramontare, però, fortunatamente la polizia locale ha annunciato che il piccolo è stato ritrovato sano e salvo mentre era in compagnia del padre che però non aveva la custodia legale del piccolo essendo separato dalla madre. L'uomo, il 29enne Levi Overmyer, è stato così arrestato e ora finirà sotto processo. Il 29enne era riuscito ad allontanarsi per oltre 500 chilometri verso il confine dello stato probabilmente per nascondersi altrove, ma è stato individuato e fermato.