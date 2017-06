Un bambino di dieci anni che si chiamava Christian Pearson è morto domenica sera intorno alle 22.30 presso il Phoenix Children's Hospital dopo che giovedì era finito in ospedale con gravi ustioni e contusioni. Il bambino, di Chino Valley (Arizona), sarebbe stato maltrattato da sua madre e dal compagno di quest’ultima. Due persone – lei si chiama Julianna Moreno e ha trentaquattro anni e lui Daniel Terry, trentasei anni – che dopo quanto accaduto al piccolo Christian sono stati arrestati. La coppia inizialmente è stata accusata di tentato omicidio e abusi su minore, accusa che dopo la morte del bambino si è trasformata in omicidio di primo grado. Entrambi attualmente sono rinchiusi nel carcere di Camp Verde con una cauzione fissata sui due milioni ciascuno.

Christian ha potuto donare i suoi organi – A far arrivare l’8 giugno scorso i soccorritori dalla giovane vittima è stata una telefonata al 911 in cui qualcuno ha dato notizia di un bambino che non respirava. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno trovato il piccolo con ustioni di secondo e terzo grado, lividi alla schiena, al collo e alla testa. Il bambino, da quanto è emerso, è stato picchiato e bruciato e dal momento in cui è stato soccorso non si è mai svegliato dal coma. “Era un bravo ragazzo, molto intelligente a scuola”, ha detto il padre Eric, confermando che sono stati donati i suoi organi. Ai media americani l’uomo ha anche ricordato suo figlio come un bambino che amava fare sport e guidare la sua bici.