in foto: Da sinistra, John e Jody Thompson.

Era il 2015 e l'ufficiale Jody Thompson stava rientrando nella stazione di Polizia di Poteau, Oklahoma. Sarebbe uscito dopo pochi secondi, perché il centralino stava ricevendo una segnalazione di abusi su minori e se ne sarebbe occupato tra gli altri proprio Thompson. Quando l'agente entrò in casa, conobbe John, il bambino di otto anni che sarebbe diventato sui figlio: era legato mani e piedi, costretto in un secchio sotto alla doccia. "Non lo stavano nutrendo – spiega Stephen Fruen, capo della stazione di polizia di Poteau -, non aveva molto da mangiare e credo che quello con cui si nutriva era semplicemente ciò che gli davano a scuola. Era coperto di lividi dalla testa ai piedi".

Thompson si emoziona quando risponde ad una domanda di KFSM su quando ha capito che quel bambino sarebbe diventato suo figlio: "Quando l'ho visto, quando l'ho visto in quella casa… l'ho capito". Thompson resta al fianco del bambino da subito, da quando viene ricoverato in ospedale in terapia intensiva sino ad oggi. "È la persona più forte che abbia mai conosciuto – dice l'agente – ed è la mia vita". John adesso conduce una vita normale ed eccelle a scuola. Ma non è solo lui ad aver beneficiato dell'adozione, assicura il padre: "È stato utile a me: è il motivo stesso per cui io adesso sono qui".

Ma non finisce qui: mentre la pratica di adozione avviata da Jody e dalla moglie va avanti, la madre biologico di John dà al mondo una bambina, in carcere. I Thompsons non si fanno attendere e appena 24 ore dal parto la portano a casa propria. Fruen, il superiore di Thompson, loda il suo agente: "Tutti possiamo stare seduti e dire che avremmo fatto lo stesso in una situazione simile, ma tradurre il pensiero in azione, così si misura un uomo… e un ottimo ufficiale di polizia".