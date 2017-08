Trascinato a forza lungo il corridoio della scuola, un bambino autistico di sette anni di Crestline, in Ohio, è stato umiliato davanti a tutti: un'insegnante e un'assistente lo hanno strattonato violentemente. La storia, raccontata dal Messaggero, ha dell'incredibile: il piccolo Corbin Kemle aveva morso un membro del personale dell'istituto che frequenta, mentre si trovava nel parco giochi. La maestra lo ha punito così.

L'episodio di violenza si è verificato lo scorso 8 maggio, e la madre del bambino, Bonnie McKean, ha scoperto l'accaduto grazie a una telecamera di sicurezza istallata all'interno della struttura. La donna ha pubblicato il video su Facebook per denunciare i soprusi subiti dal figlio. E la storia è subito diventata virale.

"È sbagliato il modo in cui hanno trattato Corbin – ha scritto Bonnie – Senza tener minimamente conto della sua condizione, non ci hanno pensato due volte a strattonarlo e a trascinarlo lungo il pavimento dei corridoi". Le insegnanti per il trattamento riservato al piccolo sono state sospese, e si trovano adesso in congedo amministrativo retribuito. Ora il caso è finito nelle mani del Consiglio di disciplina del sistema scolastico dello stato dell'Ohio, che dovrà stabilire se e come sanzionare le due donne.