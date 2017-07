Si chiama Angelina, è una bambina nata due giorni fa all’ospedale Weill Cornell di New York e suo padre è morto oltre due anni fa: si chiamava Wenjian Liu, era un investigatore di 32 anni ed è stato assassinato in un agguato, nel dicembre 2014. Si trovava insieme al collega Rafael Ramos, 40 anni: i due erano di pattuglia a Brooklyn quando vennero presi di mira da una banda di criminali. La notte della sua morte, l’ufficiale del New York Police Department aveva chiesto che il suo sperma venisse congelato.

A più di un anno di distanza dal decesso dell'uomo la sua vedova, Pei Xia Chen, ha provato la fecondazione in vitro riuscendo a rimanere incinta utilizzando gli spermatozoi del marito. E ha deciso di chiamare la figlia Angelina in omaggio al padre ucciso. "Il suo nome è Angelina, come un angelo – ha spiegato Xiu Yan Li, madre del detective ucciso e nonna della neonata – e anche mio figlio, il mio unico figlio, è un angelo. Sono estremamente felice".

La madre della bambina e il detective ucciso sono stati sposati per pochi mesi prima dell’agguato mortale: lui desiderava molto avere un figlio. La vedova ha raccontato che il giorno della fecondazione in vitro ha sognato che il marito, vestito di bianco, le stava consegnando una bambina. "Ho detto alla mia amica: ‘Sarà una bambina', e lei: ‘Ma no, non hai nemmeno fatto l’ecografia'. Ma avevo ragione".

Il liquido seminale può essere raccolto entro le 24 ore dopo la morte dell’uomo. Se lo sperma viene congelato correttamente, la procedura di fecondazione in vitro ha un tasso di successo del 70-80 per cento circa, in donne con livelli normali di fertilità.