in foto: Pressley Bartonek.

Pressley Bartonek, una bambina di soli quindici mesi, è stata uccisa da una scarica elettrica di 290 volt mentre era in un parco divertimenti. L'incidente è avvenuto venerdì 12 maggio a Wichita, nel Kansas (Usa), dopo che la piccola ha toccato un cancello di metallo. Immediata la corsa in ospedale, ma i medici non ha potuto fare nulla per salvare la bambina e mercoledì 17 la piccola è morta. Come riportato dal Wichita Eagle, l'incidente è avvenuto all'accesso di uno dei giochi del parco, il castello gonfiabile: mentre la mamma accompagnava la figlia più grande, la più piccola doveva aspettare all'ingresso con la nonna. Pressley stava dunque oscillando mantenendosi al cancello, quando ha preso tra le mani un filo dell'alta tensione ed è rimasta fulminata. Come spiegato dalla nonna, la bambina non poteva partecipare a quel gioco perché troppo piccola.

"Abbiamo preso la decisione difficile – raccontano i genitori della piccola – di donare i suoi organi, in modo tale che gli altri pazienti che hanno bisogno di trapianti non devono più soffrire per le loro malattie e che la sua morte non sia inutile". Un invito poi ai media: "Chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento tanto difficile".