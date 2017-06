Una donna di venticinque anni di Port Richey, in Florida, è stata arrestata martedì con l’accusa di abusi sessuali su minori. La donna – il suo nome è Marissa Ashley Mowry – secondo quanto si legge sui media americani avrebbe avuto rapporti sessuali con un ragazzino di undici anni. La donna avrebbe iniziato la sua relazione col ragazzino nel 2014, quando lei aveva ventidue anni, e da quella relazione nell’ottobre del 2014 sarebbe nato un bambino che adesso ha tre anni. Secondo lo sceriffo della Contea di Hillsborough, in Florida, la relazione tra la donna e il ragazzino sarebbe andata avanti fino a quando lui ha compiuto quattordici anni.

La donna arrestata all’esterno di un parco divertimenti in Florida – Secondo quanto si legge sui media statunitensi, Marissa Ashley Mowry è stata arrestata fuori dal Busch Gardens Tampa, un parco divertimenti che si trova in Florida. La donna, che non avrebbe opposto alcuna resistenza all'arresto, stava lavorando nel parco divertimenti. Suo figlio, secondo quanto ha comunicato lo sceriffo impegnato nelle indagini, è stato dato in affido. Al momento la venticinquenne non avrebbe chiesto un avvocato e non è chiaro quando dovrà comparire in tribunale.