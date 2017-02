in foto: Lo sceicco Omar Abdel Rahman in una foto del 1993 (Getty).

È morto a 78 anni nella sua cella in un carcere di massima sicurezza in North Carolina Omar Abdel Rahman, meglio conosciuto come "lo sceicco cieco", che ispirò il gruppo terroristico autore dell'attacco alle Torri Gemelle, a New York, nel 1993. Per il suo ruolo attivo in quell'attentato, nel corso del quale morirono 6 persone ed altre mille furono ferite, fu condannato all'ergastolo. Era il 26 febbraio di quell'anno quando nel parcheggio sotterraneo di uno dei due grattacieli della Grande Mela fu fatto brillare un pulmino contenente oltre 600 chili di esplosivo. Il suo intento, tuttavia, era quello di buttare giù entrambe le costruzioni, cosa che riuscì otto anni più tardi, l'11 settembre del 2001.

Lo sceicco di origine egiziana era il leader del gruppo Al-Jamaa al-Islamiyya, un movimento militante islamista egiziano considerato, dal Cairo e dagli Stati Uniti, un'organizzazione terroristica. In carcere da oltre 20 anni, secondo fonti del Ministero di Giustizia, la sua morte sarebbe dovuta a cause naturali. Dopo aver cercato di ordire un complotto per assassinare il presidente egiziano Hosni Mubarak, a metà degli anni Ottanta si trasferì in Afghanistan, dove strinse rapporti con Osama Bin Laden, che una volta affermò di aver preso ispirazione proprio dallo sceicco per gli attacchi dell'11 settembre 2001al World Trade Center. Dopo essere arrivato agli inizi del 1990 in America, cominciò una campagna di odio in alcune moschee di New York contro gli Stati Uniti fino all'attentato alle Torri Gemelle. Anche dopo il suo arresto e la condanna era considerato da molti islamisti una guida spirituale.