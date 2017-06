Ottanta anni. Tanto è durato il matrimonio tra Donald e Vivian Hart, tutti e due 99 anni, che lo scorso 25 giugno hanno festeggiato un anniversario di nozze decisamente importante e probabilmente insperato. I due, entrambi statunitensi di Grand Rapids, Michigan, hanno festeggiato invitando amici e parenti e – dopo un pranzo con tanto di torta nuziale – hanno ricordato il giorno in cui si sono detti di "sì", il 25 giugno del 1937.

Si trattò di una cerimonia estremamente semplice, celebrata cantando spesso quella che era all'epoca la loro canzone preferita: "When your hair has turned to silver I will love you just the same". Quel brano l'hanno intonato a memoria anche il 25 giugno. Tra un brindisi e l'altro i due anziani hanno avuto modo di spiegare quale sia il segreto di una così lunga convivenza: "Dio è in cima ai nostri pensieri e determina la stragrande maggioranza delle azioni che facciamo. Abbiamo improntato il nostro rapporto sull'onestà assoluta e sul rispetto ed è questo il nostro vero e unico segreto". I due compiranno cent'anni nei prossimi mesi e contano di festeggiare anche questo traguardo, ovviamente insieme.