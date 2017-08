Orribile ritrovamento in un fiume di Harwood, nei pressi di Fargo, nello stato del Dakota del Nord. Nelle acque del fiume, rinchiuso in un sacco di plastica, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una 22enne del posto, una ragazza incinta di 8 mesi al momento della sparizione: Savanna Greywind. La giovane risultava scomparsa da casa da alcuni giorni ma il suo ritrovamento è avvenuto solo per caso nella tarda serata di domenica quando alcuni canoisti si sono imbattuti nel sacco impigliato ad un ramo vicino la riva del fiume.

Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori poco dopo le 20 e identificato come quello della giovane, ma per avere maggiori certezze sulla sua sorte si attenderà ora l'autopsia già disposta dalle autorità competenti. Al momento del ritrovamento poliziotti ed equipaggi di ricerca erano già nella zona in cui il corpo di Greywind è stato trovato perché le indagini e le ricerche avevano portato a una fattoria vicina.

Come ha spiegato il capo della polizia locale, infatti, alcuni oggetti sospetti sono stati trovati nell'azienda agricola portando le autorità a credere che possa essere una scena del crimine. Dopo la sua sparizione, che risale al 19 agosto scorso, gli agenti hanno rinvenuto un bimbo appena nato nell'appartamento dove sarebbe stata vista l'ultima volta. Per questo i due residenti nella casa, un uomo e una donna, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di omicidio.