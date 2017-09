La polizia del Georgia Institute of Technology, uno dei più importanti centri di ricerca tecnologica negli Stati Uniti, ha ucciso uno studente che sabato sera vagava a piedi nudi per il campus con un coltello tra le mani. Scout Schultz, 21 anni, nato maschio ma autodefinitosi di ‘genere non-binario’, era il leader della comunità per i diritti LGBTQ (chi a livello sessuale, etnico e sociologico non vuole rientrare in nessuna delle definizioni create dalla cosiddetta ‘cultura egemone’) dell’università. In un video circolato su LiveLeak, si vede Scout avanzare verso alcuni agenti della Georgia Tech e ignorare le loro ripetute richieste di lasciare il coltello e fermarsi. Schultz chiede alla polizia di "sparare". "Nessuno vuole farti del male", dice uno degli ufficiali, ma dopo un movimento aggressivo verso uno degli agenti, parte un colpo e il 21enne cade a terra, urlando. Il ragazzo morirà poco dopo.

I genitori della vittima ora pretendono di sapere dalla polizia perché ha aperto il fuoco nei confronti del giovane. La madre di Schultz, Lynn, ha detto al New York Daily News che Scout era un "giovane anticonformista e molto, molto luminoso. Era sempre così empatico”. I genitori ora stanno considerando la possibilità di intraprendere azioni legali. Nessuno degli agenti di polizia coinvolti è stato identificato, mentre il Georgia Bureau of Investigation sta attualmente esaminando le riprese. Il 21enne di Lilburn, Georgia, stava studiando ingegneria e aveva intenzione di specializzarsi per la realizzazione di dispositivi biomedici.