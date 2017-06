Una professoressa statunitense sposata è accusata di aver avuto rapporti sessuali frequenti con un suo studente di 17 anni, che in seguito ha tentato il suicidio. Jill Lamontagne, 29 anni, del Maine, è la protagonista di una vicenda che ha profondamente colpito l'opinione pubblica. La donna, madre di due figli, è accusata di aver avuto una lunga relazione con un suo studente minorenne. A scoprirla la madre del ragazzo, che dopo che lui ha tentato di togliersi la vita ha scoperto in un diario segreto il rapporto tormentato che aveva con l'insegnante.

Il giovane era stato ricoverato in ospedale il 9 giugno, dopo aver assunto un cocktail di farmaci con lo scopo di suicidarsi. A un'infermiera aveva confidato le ragioni del suo gesto: "Voglio morire a causa di una ragazza". Successivi approfondimenti – e il ritrovamento di un diario – hanno dimostrato che in realtà la "ragazza" altri non era se non la professoressa Jill Lamontagne. Il 17enne ha confidato di essersi innamorato perdutamente della donna e di aver avuto con lei molti rapporti sessuali in classe, in auto e a casa. In particolare la prof gli avrebbe sovente praticato sesso orale fino – secondo la mamma del giovane – a farlo sentire "usato", facendolo piombare in una profondissima depressione.