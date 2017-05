Megan Flaherty, 17enne del New Jersey, ha un sogno: diventare un becchino. Al ballo di fine anno ha sorpreso tutti i suoi compagni di scuola arrivando alla Pennsauken High School in una bara aperta. Nel video pubblicato da NJ.com, si vede la studentessa arrivare in carro funebre tra le urla stupefatte degli astanti per poi uscire dalla cassa da morto in abita da gala.

Dopo la diffusione del filmato, Megan è stata bersagliata dalla critiche. Alcuni hanno rimarcato la sua “bellezza anche da morta”. “Mi piace! È fantastico che ha trovato una carriera che ama veramente " ha scritto Anther. Ma altri hanno sottolineato l’azione “insensibili e insapore” di “deridere i morti”. "Non mi sorprende che il suo obiettivo sia quello di diventare un necroforo. Spero tanto che non trovi un lavoro dopo la scuola”.

E così sua madre Susan è dovuta intervenire per evidenziare che la figlia "non voleva offendere nessuno". La donna ha scritto su Facebook: "Lei è così … Alcuni possono essere d'accordo sul fatto che sia divertente ….. altri non capiscono il significato dietro questo gesto. Megan ha deciso circa un anno fa che questo sarà il suo lavoro ‘da grande’ "Non si tratta di mancanza di rispetto, ma solo una celebrazione nel voler sapere agli altri cosa farà dopo la laurea".