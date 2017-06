Troppo spesso nel mondo si sentono notizie di persone scomparse. Purtroppo capita di frequente che queste storie si concludono in tragedia. Non è così fortunatamente per Hailey Burns, 17 anni, trovata sana e salva sabato mattina a Duluth, nello Stato USA della Georgia, a distanza di un anno dalla sua sparizione, come riportato da NBC Washington. Secondo WSOC-TV, il 23 maggio 2016 si erano perse dell’allora 16enne Hailey dalla sua casa a Charlotte, Carolina del Nord. Sembra che la teenager dovesse incontrare un uomo con cui chattava da circa sei mesi – Michael Ren Wysolovski, oggi 31enne.

Hailey soffre della sindrome di Asperger, secondo Fox News. Wysolovski avrebbe cercato di convincerla ad incontrarlo per diverso tempo, fin quando la ragazzina non ha deciso di accontentarlo. "Se l’è portata con lui in macchina direttamente a casa. È rimasta lì per tutto questo tempo", ha detto sua mamma Shaunna a un giornalista. La polizia ha accertato che la giovane è stata tenuta prigioniera in casa dall’uomo per quasi 12 mesi, anche se un vicino ha riferito di aver visto una volta una ragazza che corrispondeva alla sua descrizione al di fuori della casa di Duluth. Alla fine, Hailey è riuscita ad entrare in contattare con una donna in Romania tramite una chat e le ha detto che era stata rapita. La sua interlocutrice era scettica sulla storia della ragazzina e ha così deciso di fare una ricerca online per sincerarsi di quanto raccontato dalla teenager. Quindi ha avvertito l’autorità.

Il problema è che Hailey non aveva idea si trovasse la casa dove era tenuta prigioniera. Impossibilità ad uscire fuori, ha scattato una foto fuori dalla finestra della stanza dove era rinchiusa. Gli investigatori hanno usato quell'immagine per trovare la casa, riuscendo così a salvarla e ad arrestare Wysolovski. "È un sogno", ha detto la mamma di Hailey. "Sappiamo come vanno a finire queste storie; questa è l'eccezione che conferma la regola. Vogliamo che la gente sappia che ci sono conclusioni felici a questo tipo di storie".