Ha preso l'auto dei genitori e si è messo alla guida della vettura da solo a soli 15 anni affrontando una strada a scorrimento veloce ma ha sbandato, ha invaso l'altra corsia e si è schiantato contro un'altra auto, uccidendo una madre 28enne e ferendo le sue due figliolette di 4 e 7 anni. È il drammatico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel territorio della cittadina di Smithfield, nella contea di Cache, nello Stato dello Utah, in Usa.

Il guidatore 15enne, che era l'unico occupante del suo veicolo, ha improvvisamente invaso la corsia opposta. La prima auto che lo ha incrociato è riuscita a sterzare in tempo ma la successiva con al volante la giovane madre non ha potuto evitarlo. Un impatto frontale devastante che non ha lasciato scampo alla vittima, Samantha Perkes, che è praticamente morta sul colpo. Ferito gravemente anche il 15enne, trasportato in elicottero al più vicino ospedale pediatrico a Salt Lake City a causa delle lesioni alla testa.

Ferite, ma fortunatamente in maniera molto leggera, le piccole di 4 e 7 anni che erano nei loro seggiolini. Dopo essere state esaminate presso l'ospedale della zona, entrambe le piccole sono state portate all'ospedale pediatrico per maggiori accertamenti, poi saranno affidate ai nonni. La polizia locale ha spiegato che il ragazzo aveva un permesso di guida rilasciato a chi sta prendendo la patente ma la licenza vieta severamente di mettersi in macchina da soli e in strade a scorrimento veloce. Gli inquirenti ora stanno esaminando il motivo per cui il ragazzo stava guidando da solo e che cosa lo ha spinto a cambiare repentinamente la corsia provocando l'incidente mortale.