Ennesima tragedia legata all'uso delle armi negli Stati Uniti. Un bambino di appena 10 anni, Anthony Turner, è stato ucciso in casa dal fratellino più grande, un ragazzino di 13 anni che gli ha sparato, pare involontariamente, un colpo di arma da fuoco in testa. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio in un complesso residenziale popolare dove si trovano numerosi alloggi pubblici nella città di Saint Louis, nello stato del Missouri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 13enne stava maneggiando l'arma da fuoco detenuta in casa dai genitori quando intorno alle 17.45 improvvisamente sarebbe partito un colpo che ha centrato in pieno il fratellino alla testa. Quando la polizia è accorsa sul posto insieme alle ambulanze dopo una chiamata al numero di emergenza, per il bimbo non c’era più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

Al momento del fatto in casa vi era la madre dei due ragazzini, una donna di 28 anni che è stata fermata successivamente dalla polizia. In custodia anche il 13enne, ora rinchiuso in una struttura minorile in attesa delle indagini. Il luogo della tragedia è considerato uno dei quartieri più pericolosi di Saint Louis dove sono frequenti fatti di sangue.