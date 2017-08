Non se lo scorderanno per molto tempo quel volo da Ibiza a Stansted. Una drammatica esperienza ad alta quota durata ben 5 ore, con un temporale che ha funestato l’aereo Ryanair partito dall’isola spagnola e diretto all’aeroporto londinese. “La gente è stata malissimo. Molti hanno vomitato, alcuni sono anche svenuti” ha spiegato un passeggero ai media britannici. Alla fine, l’equipaggio è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza all’Aeroporto delle Midlands Orientali di Nottingham, dove molti dei passeggeri hanno "chiesto di scendere", piuttosto che aspettare che l’aereo riprendesse quota per raggiungere la sua destinazione finale.

Le drammatiche testimonianze.

Alex Rayner, padre di quattro bambini che era a bordo, ha detto al Sun: "Siamo andati giù per oltre un centinaio di piedi [30 metri] e poi siamo tornati di nuovo sulla normale traiettoria, siamo stati gettati via come un aereo giocattolo”. “Una delle cose più spaventose erano i motori ripetutamente spinti alla massima potenza. Sentivamo quel rombo terribile ogni volta che l’aereo finiva in un vuoto d’aria” dice l’uomo. "Era come essere sulle montagne russe. Alla fine la gente gridava ogni volta che c'era un fulmine” racconta Alex.

Le scuse di Ryanair.

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Il volo da Ibiza a Londra Stansted del 18 luglio non è riuscito ad atterrare a Stansted a causa di temporali. L'aereo si è diretto verso l’East Midlands Airport, dove è atterrato normalmente per poi tornare a Londra Stansted una volta che il tempo è migliorato. Ryanair si è sinceramente scusata con tutti i clienti interessati da questa deviazione, che è purtroppo è andata oltre le nostre previsioni”.