Con le operazioni incessanti dei soccorritori e il recupero di molti dei dispersi rimasti bloccati dalle acque, purtroppo in Usa si aggrava anche il bilancio delle vittime provocate dall'Uragano Harvey. Secondo l'ultimo tragico conteggio effettuato dalle autorità locali dello stato del Texas, infatti, i morti accertati sono saliti a 31. La situazione più tragica nella contea di Harris, nella quale si trova Houston, una delle città più devastate dall'alluvione. Nelle ultime ore le autorità del posto hanno confermato altri 6 decessi collegati sicuramente agli effetti della tempesta ma hanno anche preannunciato il decesso di altre 8 persone morte durante l'uragano i cui casi però al momento non è certo siano collegabili direttamente alle condizioni meteo.

Drammatico anche il bilancio degli sfollati che al momento, secondo quanto riferito dal governatore del Texas, Greg Abbott, sono oltre 32mila persone. La maggior parte sarebbero state ospitate nei centri di accoglienza e allestiti appositamente in zone sicure mentre alcune migliaia sono state alloggiate in alberghi. Alloggi temporanei che però potrebbero essere la loro casa per mesi visto che sono oltre 50mila le case allagate e danneggiate.

Incalcolabili i danni a edifici privati e infrastrutture pubbliche Secondo una prima stima, si parla di danni tra i 48 e 75 miliardi di dollari di cui tra 6 e 10 miliardi in attività economica nella regione, pari a circa un punto percentuale di Pil. Dati che hanno spinto il governatore Abbott a dichiarare che Harvey è stato "molto peggiore" di Katrina, nel 2015, e Sandy nel 2012.

Intanto dal punto di vista meteo, Harvey, già declassato a tempesta tropicale, dovrebbe indebolirsi ancora ed essere declassato a "depressione" tra circa 12 ore. Gli esperti però avvertono che le piogge e le conseguenti inondazioni continueranno nel Texas sud-orientale e in Louisiana sud-occidentale dove ora si teme la stessa distruzione. "L'indebolimento previsto non eliminerà il rischio di precipitazioni intense e inondazioni lungo il percorso di Harvey", hanno spiegato infatti dal Centro nazionale per gli uragani, aggiungendo che ora Harley è a circa 80 chilometri a nord di Lake Charles, in Louisiana, e porta ancora venti superiori ai 60 km all'ora.