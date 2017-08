Sono ore di paura nell'hinterland di Houston, nello stato del Texas, l'area già pesantemente colpita dalle inondazioni provocate dall'uragano Harvey. Due violente esplosioni infatti hanno colpito oggi l'impianto chimico della società Arkema situato nella cittadina di Crosby, alle porte di Houston. Lo riportano i media locali citando funzionari delle squadre di soccorso intervenuti sul posto. Dall'impianto si sarebbero levate intense colonne di fumo nero che non fanno presagire nulla di buono.

L'impianto chimico era sotto osservazione da ore dopo che la stessa società aveva avvertito del possibile pericolo di esplosione a causa di un guasto al sistema di refrigerazione dei composti chimici stoccati nell'impianto che aveva smesso di funzionare. L'intera struttura infatti è stata pesantemente danneggiata nei giorni scorsi dalle conseguenze della tempesta Harvey ed era semi sommersa sotto l'acqua dopo le alluvioni che hanno devastato la zona.

Dopo l'allarme, l'intera zona, già sgombrata per i danni delle inondazioni, è stata completamente evacuata per il pericolo di fuoriuscita di materiale chimico dannoso per l'uomo. Una zona di tre chilometri attorno all'impianto è stata dichiarata inaccessibile a chiunque anche se le conseguenze di queste esplosioni per ora sono sconosciute.