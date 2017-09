Con gli ultimi due uragani che hanno colpito gli Stati Uniti hanno in comune il nome di battesimo. Oltre al fatto di essere una coppia: Harvey e Irma Schluter sono sposati da ben 75 anni. Originari dello stato di Washington, hanno la veneranda età, rispettivamente, di 104 e quasi 93 anni. Anche loro in questi giorni, come milioni di altri americani, stanno seguendo con apprensione le notizie relative ai due cicloni che stanno devastando mezza America. E ovviamente non hanno nascosto il proprio stupore quando hanno scoperto di avere proprio i loro stessi nomi: Harvey, che ha sconvolto il Texas, e Irma, che in questi giorni sta facendo danni ai Caraibi e in Florida. "Non so come abbiano fatto a chiamarli Harvey e Irma – ha commentato la signora Schluter, – non so come funziona". Noi lo spieghiamo in questo pezzo.

La coppia vive a Spokane ed è sposata dal periodo della Seconda Guerra Mondiale: era il lontano 1942, e Irma e Harvey si erano conosciuti da poco. Proprio il conflitto costrinse l’uomo a spostarsi lontano da casa. Ma quando tutto fu finito, gli sposi potettero finalmente godersi la vita matrimoniale senza rinunciare all'impegno sociale e al volontariato. Una vita molto lunga e gioiosa durante la quale hanno assistito ai più grandi avvenimenti storici del XX secolo: dall'avvistamento del primo aeroplano alla Grande Depressione, passando per l'assassinio di Kennedy, fino allo sbarco sulla Luna. E ovviamente anche le grandi catastrofi degli ultimi anni: Katrina (2005), su tutti, ma anche Sandy (2012), Andrew (1992) e Camille (1969). Gli Schluter per loro fortuna vivono in una zona che difficilmente può essere interessata da uragani; a Spokane hanno visto tempeste di neve e terremoti, ma non sono mai rimasti coinvolti in veri e propri disastri.