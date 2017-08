Ennesimo caso di uova contaminate da Fipronil scoperto nelle scorse ore dagli ispettori sanitari nell'ambito dei controlli a tappeto in tutta Italia dopo lo scandalo scoppiato nel nord Europa delle uova con l'insetticida fuorilegge e potenzialmente dannoso per l'uomo. Questa volta gli esami sui campioni hanno rilevato addirittura una concentrazione di Fipronil oltre la soglia considerata a rischio per l'uomo. Lo comunica il Ministero della Sanità che ha ordinato l'immediato ritiro e sequestro dei lotti interessati. Si tratta di uova di varie categorie provenienti da un allevamento marchigiano i cui campioni hanno fatto registrare valore di fipronil pari a 0.98 mg/kg, superiore pertanto al limite di tossicità acuta di 0,72 mg/kg

I Servizi Veterinari dell'Area Vasta 2 – Asur Marche hanno comunicato di aver imposto l'attivazione delle procedure di richiamo dei lotto interessati che sono quelli provenienti dall'allevamento Società Agricola Fattorie Valle del Misa di Ostra Vetere (AN), identificati con i numeri 31-32-33-e 34 2017, codice allevamento (indicato sulle uova) 3IT036AN089. Le uova saranno ritirate dagli scaffali dei negozi mentre chi le avesse già acquistate è invitato a non consumarle ma a riportarle nel punto vendita dove le ha comprate.

Nell'annuncio di richiamo il Ministero precisa tuttavia che secondo l'opinione dell'Istituto tedesco di valutazione, che prende in considerazione un potenziale consumo di uova contaminate da 1,2 mg Fipronil/kg, il potenziale rischio per superamento della dose acuta di riferimento è solo nei bambini con peso corporeo medio di 8,7 kg, e con un consumo di circa 2 uova al giorno. Un dato che per il Ministero non rappresenta i reali consumi della popolazione italiana soprattutto in riferimento ai bambini.