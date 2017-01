I dipendenti della ditta di pompe funebri sono stati costretti a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per spostare la salma di G.M., un uomo di 48 anni morto ieri mattina a Schio, in provincia di Vicenza, e pesante ben 230 chili. Impossibile rimuovere il cadavere per gli addetti dell'agenzia, che esausti hanno optato per una chiamata ai pompieri, certamente specializzati anche nel manovrare carichi estremamente pesanti.

Il veneto, G.M., sarebbe deceduto a causa di un edema polmonare. Attorno alle 10.30, l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autoscala proveniente da Vicenza. Il feretro è stato imbragato ed è stato calato da una finestra del secondo piano, per poi essere trasportato al vicino obitorio di Altavilla. All'operazione ha assistito una piccola folla di curiosi.