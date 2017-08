Quando è nato era una donna, Trystan Reese, di Portland in Oregon. Ma da più di 10 anni ha iniziato a prendere gli ormoni. Ha smesso soltanto quando ha scoperto di portare in grembo suo figlio. All'età di 34 anni avviene il miracolo: partorisce suo figlio, e lo chiama Leo. Un sogno che si realizza. Secondo quanto riporta l'Indipendent l'uomo aveva già avuto un aborto spontaneo, e pensava di non poter più avere figli. Trystan e il marito, Biff Chaplow, hanno già adottato due bambini e ora hanno realizzato il loro ultimo desiderio: avere un bambino tutto loro. "Direi che è cosa unica. Capisco che le persone non sono abituate a due uomini che hanno un figlio biologico", hanno commentato a Fox News. La coppia ha infatti ricevuto una valanga di critiche sui social. "Il momento in cui è nato è stato un attimo di felicità pura, il momento più felice della mia vita. Vedere l'inizio di Leo, della sua vita, è stato sorprendente", ha raccontato Biff. Il bimbo sta bene e ora si gode la compagnia di amici e parenti.