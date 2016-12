Completamente nudo, come se nulla fosse, in pieno centro nelle vie dello shopping di Genova. È successo nel primo pomeriggio di oggi in via Venti Settembre, dove un giovane, in evidente stato di alterazione, passeggiava senza nulla addosso in pubblico. L'uomo è stato poi avvicinato e s soccorso da due passanti e accompagno in una zona meno visibile della strada dove è stata coperto. Una foto è stata scattata da un passante e poi pubblicata sulla pagina Facebook “Cresciuti e disagiati”: il giovane, spiegato il Secolo XIX, sarebbe stato successivamente identificato da alcuni agenti in borghese che l’hanno cercato di tranquillizzare in attesa dell'arrivo di una ambulanza.

Quindi l’uomo è stato accompagnato in ospedale Galliera, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Si tratterebbe di un 30enne di Genova.