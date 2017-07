Un altro riconoscimento per la cultura e la bellezza italiana. Le antiche faggete sparse sul territorio italiano e le Opere di difesa veneziane entrano nella lista Unesco del patrimonio dell'Umanità, portando così a 53 i siti italiani iscritti nel prestigioso albo dei siti Unesco considerati patrimoniale mondiale dell'umanità. Ad annunciarlo un raggiante ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini, il quale ha dichiarato che la decisione è stata presa dalla 41esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale in corso a Cracovia, in Polonia. Lo stesso Franceschini ha poi aggiunto

Un importante risultato che conferma il forte e pluriennale impegno dell'Italia nell'attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale Unesco. Un'opera preziosa che consente al nostro Paese di mantenere il primato del numero di siti iscritti alla Lista e di esercitare un notevole ruolo nella diplomazia culturale nel contesto internazionale.

Antiche faggete italiane siti Unesco.

Sul territorio italiano spiccano le faggete abruzzesi, con una superficie di quasi mille ettari. Si trovano nei Comuni di Villavallelonga, Lecce nei Marsi, Pescasseroli e Opi. Ci sono poi quelle del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, della Foresta Umbra (in Puglia, parco nazionale del Gargano), di Cozzo Ferriero (in Calabria, parco del Pollino), del Monte Cimino e di Monte Raschio, nel Lazio. Il riconoscimento è stato attribuito ad un insieme di dieci antiche faggete italiane per una superficie di 2127 ettari nel contesto del sito ambientale transazionale delle Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d'Europa.

Anche le ‘Opere di difesa veneziana' patrimonio mondiale.

Le opere di difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: Stato di Terra – Stato di mare occidentale", sono raccolte in un sito seriale transnazionale presentato nel 2016 dall'Italia insieme con Croazia e Montenegro all'Unesco a Parigi. Il sito raccoglie un insieme dei più rappresentativi sistemi difensivi alla moderna realizzati dalla Repubblica di Venezia. Per decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale, entrano a far parte del sito Unesco le opere di difesa presenti a Bergamo, Palmanova, Peschiera del Garda per l'Italia, Zara e Sebenico per la Croazia, Cattaro per il Montenegro.

Alfano: "Italia superpotenza cultura e bellezza"

Anche il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, commenta l'inserimento delle antiche faggete e delle opere di difesa veneziane nella lista Unesco del patrimonio dell'umanità