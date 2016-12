Chris Connors non ha mai giocato secondo le regole e la sua famiglia ha deciso che anche il suo necrologio avrebbe seguito questa scia. Già nella prima riga dell’annuncio funebre per il 67enne del Maine (pubblicato su seacoastonline.com e scritto dalla figlia Caitlin insieme al cugino ed altri parenti) si legge che l’uomo è morto a causa di “whisky e testardaggine” (in realtà è stato ucciso da un cancro al pancreas e dalla SLA) ma è come se avesse "vissuto 1.000 anni per quanto era attaccato alla vita”. Ed effettivamente Chris ha avuto un’esistenza assolutamente degna di nota: è stato accoltellato mentre cercava di soccorrere una donna durante una rapina a New York, è finito alla deriva su una zattera di salvataggio per 40 ore al largo di Panama e ha raggiunto il campo base sul monte Everest solo tre anni fa. Ma sono da ricordare anche i suoi bagni in mare nel mese di gennaio “al termine di un notte travolgente in città con gli amici”, si legge nel necrologio composta dai suoi parenti. La sua passione per la vita è stata chiara fino alla fine, con una delle sue figlie che ha ricordato come “chiedeva all’infermiera di presentarsi in bikini in ospedale 15 ore prima di morire” e “ballava la giga irlandese”.

"Era una persona che aveva un grande amore per la vita e una solida conoscenza di ciò che era importante", secondo il necrologio. "Anche se forse ha buttato via parte della sua vita durante la maggior metà del secolo, avrebbe scambiato tutto per una notte di fronte al fuoco con la sua famiglia nel Maine". Da quando è stato pubblicato, Caitlin Connors ha detto che il necrologio è diventare virale: “Ci sono alcuni che mi dicono che lo trovano di ispirazione, e lodando il tono celebrativo con cui è stato composto. Alcuni addirittura si chiedono se tutte le storie siano vere e alcuni mi scrivono che avrebbero voluto incontrarlo. Mi sono emozionata a leggere tutti quei commenti” dice la donna tra le lacrime.