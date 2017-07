in foto: La Riva degli Schiavoni in un'illustrazione di Canaletto

Asta da record per Venezia. Anzi, per uno dei suoi suggestivi paesaggi, venduto da Sotheby's per ben 3 milioni di euro: non si tratta di una veduta qualsiasi, ma di un disegno di Giovanni Antonio Canal, famoso come il Canaletto. L'opera, in perfetto stato di conservazione, rappresenta uno dei pezzi più raffinati del noto artista lagunare.

Il preziosissimo disegno su carta è uno dei più grandi mai realizzati, e rappresenta “L'incoronazione del Doge sulla scala dei Giganti”. Un'opera particolare, eseguita a penna e gesso bianco, che fa parte di una serie di ben 12 raffigurazioni dedicate alla Serenissima: Canaletto infatti, famoso soprattutto come vedutista, realizzò moltissime rappresentazioni delle cerimonie dogali. Da Piazza San Marco a Palazzo Ducale, le sue opere sono di estrema raffinatezza, e testimoniano il periodo d'oro della Venezia repubblicana.

Purtroppo, dei 12 esemplari realizzati, ne sopravvivono solo 10: quattro sono esposti presso il British Museum di Londra, due alla National Gallery di Washington, e gli altri appartengono a collezioni private. Il pezzo proposto da Sotheby's è il primo ad essere venduto all'asta da ben 45 anni, proveniente dalla collezione della Contessa di Rosebery.

in foto: Canaletto, Cortile dello Scalpellino (1727), National Gallety, Londra

Il Responsabile Internazionale del Dipartimento di Disegni Antichi di Sotheby’s, Greg Rubinstein, ha spiegato come "niente di simile si era mai visto in un'asta. Un’opera che trasporta i nostri cuori nella Venezia più autentica del XVIII secolo, in tutta la sua gloria e in tutto il suo mistero".

È la prima volta che un'opera di questo artista raggiunge cifre così alte, anche se nel 2012 sempre la casa d'aste Sotheby's di Londra, aveva venduto “Campo San Giacomo di Rialto” per quasi due milioni di euro. Una Venezia che va forte, quella del Canaletto, e che sembra piacere molto all'estero.