Celebrare il raggiungimento degli obiettivi aziendali mandando tutti i propri dipendenti in vacanza ai Caraibi. E’ quanto ha deciso la Bertch Cabinet, società che produce mobili nella cittadina americana di Waterloo, in Iowa. Una bella sorpresa per i circa ottocento lavoratori, annunciata direttamente dal CEO su Facebook: "Partiamo tutti domenica 8 gennaio", ha detto il presidente dell'azienda Gary Bertch. "Abbiamo quattro aerei charter che partiranno direttamente da Miami. I nostri dipendenti soggiorneranno in un bell'albergo a cinque stelle. Poi il Lunedi, prendiamo l’autobus che ci porterà al porto e poi la nave fino al 13”. La crociera prevede una sosta a Key West e sull'isola di Cozumel al largo della costa del Messico. Bertch ha spiegato che il viaggio è un premio per i propri dipendenti che hanno aiutato l'azienda a raggiungere i suoi obiettivi per il 2016. Non è la prima volta: già lo scorso anno aveva offerto ai lavoratori una crociera come “incentivo a migliorarsi”.

L'azienda, fondata nel 1977, un tempo dava lavoro ad oltre un migliaio persone. L'occupazione è scesa a circa 600 persone nel 2011 in piena crisi economica, ma l'azienda è riuscita ad assumere ben 240 lavoratori, ha spiegato Bertch. “Alla fine posso dire di aver sconfitto la recessione, non posso non premiare i miei dipendenti” dice il CEO. “I dati mi dicono che avremmo vendite anche migliori quest'anno” ha detto Bertch. “Se raggiungiamo questo obiettivo lo dobbiamo anche ai premi datai ai nostri dipendenti. Si tratta solo di pompare un po' di più le persone” spiega.