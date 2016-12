Una rarissima malattia genetica la costringe a vivere in carrozzina, con la prospettiva di un peggioramento della situazione che potrebbe andare a verificarsi con il passare degli anni. La piccola Lia, bimba veneta di 8 anni residente a Musano, è affetta dalla Sma, atrofia muscolare spinale, una rara patologia che colpisce le cellule del midollo spinale causando un senso di debolezza generale che limita o impedisce ai malati di camminare autonomamente, controllare i propri movimenti e deglutire, senza in alcun modo intaccare la loro capacità intellettuale.

La piccola Lia è affetta sin dalla nascita da questa patologia, destinata ad aggravarsi nel corso del tempo, e i genitori, coscienti del fatto che il futuro non sarà roseo e sarà sempre più impegnativo, hanno lanciato una raccolta fondi sul web per aiutare la loro bambina, chiedendo a chi volesse partecipare al progetto di finanziare economicamente la costruzione di una nuova casa per Lia, che le permetta la maggior autonomia possibile grazie all'installazione di nuovi macchinari e ausili per la mobilità, perché l'attuale abitazione è troppo piccola e a breve potrebbe non essere più sufficiente e adatta alla bimba.

Per contribuire alla causa, le persone interessate potranno versare l'importo desiderato sul conto corrente dedicato aperto dai genitori della piccola Lia. Per effettuare il bonifico, intestato a Gianluca Tosello e Maria Fantin, l'iban è IT73J0891761820019003303397 – Bic ICRAITRRPH0. E' attiva anche una carta Postepay che permette di versare le donazioni attraverso una ricarica da effettuarsi in posta o nei vari tabaccai e ricevitorie abilitati presenti in tutto il territorio italiano. Il numero della carta PostePay, intestata a Gianluca Tosello, è 5333 1710 3343 2945, mentre il codice fiscale abbinato è TSL GLC 67P07 C111P.