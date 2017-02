La Svezia è uno dei Paesi più felici al mondo e, per quanto riguarda il mondo del lavoro, è “famoso” per ospitare le aziende che danno la possibilità ai loro dipendenti di lavorare di meno rispetto ad altri Paesi. Dipendenti che, da quando la giornata di lavoro è diventata di sei ore, sono più felici e soprattutto più produttivi. È inoltre un Paese celebre per le sue particolari “pause caffè”, vere e proprie occasioni per staccare dal lavoro (in alcune aziende sono obbligatorie) che secondo molti aiutano i dipendenti a essere ancora più efficienti (e felici). E presto, sempre la Svezia, potrebbe diventare il Paese che garantirà ai dipendenti delle aziende un’altra pausa durante la giornata lavorativa, quella per andare a casa (o in qualunque altro luogo) a fare sesso col proprio partner. Sempre in nome del benessere e della produttività sul lavoro.

La proposta di un politico di una cittadina nel nord della Svezia – Come si legge sui media locali e internazionali, ad avanzare la proposta di una vera e propria “pausa sesso” durante la giornata lavorativa è stato Per-Erik Moskos, un quarantaduenne membro del consiglio comunale di Övertorneå, cittadina nel nord del Paese. La proposta del politico svedese riguarda appunto la possibilità di offrire ai lavoratori un'ora di pausa naturalmente pagata per poter tornare a casa e trascorrere un po' di tempo col proprio partner. In un’intervista ha spiegato che naturalmente ci sarebbe anche il rischio “che le persone se ne vadano a fare una passeggiata invece che a fare sesso. Ma molti studi dimostrano che fare sesso sia una cosa salutare”. Secondo Moskos, che avrebbe condotto un sondaggio fra i lavoratori, le coppie svedesi non passano abbastanza tempo assieme e in ogni caso la qualità del tempo trascorso insieme andrebbe migliorato.