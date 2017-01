Quando sono venute al mondo nemmeno i loro genitori credevano ai loro occhi, le due piccole gemelline Kalani e Jarani Dean infatti appena nate hanno fatto subito una grande sorpresa a mamma e papà: avevano colori della pelle nettamente differenti. Una infatti è nata bianca mentre l'altra è nera come dimostra la foto diffusa dagli stessi genitori, la coppia statunitense formata da Whitney Meyer e Tomas Dean. La famiglia, che abita a Quincy, nello stato dell'Illinois, sapeva che il colore della pelle delle piccole avrebbe potuto essere di varie sfumature essendo una coppia mista con lui afroamericano e lei bianca ma no si attendeva di poter avere due gemelle di colore diverso.

"All'inizio, quando sono nate, non volevo crederci, ma è una cosa così rara e non pensavo che sarebbe accaduto alle mie due gemelle", ha spiegato la donna intervista dalla CNN. Il caso delle due piccole è stato possibile sia perché i genitori sono un coppa mista sia perché le gemelle sono eterozigoti. I gemelli eterozigoti infatti pur essendo concepiti nello stesso momento non si assomigliano più di due normali fratelli perché si formano quando due ovuli maturano contemporaneamente e vengono fecondati da due spermatozoi, l’uno indipendentemente dall’altro. In questo caso infatti ogni bambino eredita una diversa combinazione di geni di mamma e papà.