in foto: Immagine di repertorio

"Lascia la cacca del tuo cane su Crissy Field". È questo lo slogan con cui un gruppo di attivisti ha provato a bloccare una manifestazione "patriottica" indetta da un gruppo di estrema destra a San Francisco. L'idea è stata di un artista e designer, Tuffy Tuffington, che dalla sua pagina Facebook ha lanciato l'evento, chiedendo di rendere "inagibile" la strada nei pressi del Golden Gate dove si sarebbe svolta la manifestazione "Patriot Prayer". Si sarebbe trattato, ha spiegato l'artista, di "un gesto di disobbedienza civile non convenzionale", in modo da "far camminare gli attivisti dell'alt – right in mezzo alla cacca". Al termine della protesta, ha aggiunto Tuffington, la strada sarebbe stata ripulita dagli stessi attivisti. E, in effetti, così è stato.

La manifestazione, contro la quale si era espresso anche il sindaco della città californiana, è stata poi annullata dagli stessi organizzatori, forse anche per prevenire altri problemi di ordine pubblico. Da settimane, infatti, gli Stati Uniti sono teatro di una escalation di manifestazioni e attività da parte di movimenti di estrema destra, nazionalisti e suprematisti bianchi, cui spesso seguono proteste e contromobilitazioni dei gruppi antifascisti e antirazzisti.

Lo stesso Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato accusato di non aver mai condannato con forza le violenze dell'ultradestra statunitense, ma di essersi limitato ad alcune discutibili uscite che, sostanzialmente, mettevano sullo stesso piano attivisti antirazzisti e suprematisti.