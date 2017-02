Sono sempre di più gli editori che lanciano collane in versi, e sopratutto, in questo nuovo anno, si va a sfatare il mito che gli italiani non comprino libri di poesia, a meno che non abbiano venduto innumerevoli copie. Ed invece è in atto una controtendenza: piccoli e grandi editori scommettono sui libri in versi, probabilmente perché in un'era di gravoso sovraccarico di informazioni e contenuti, la poesia è uno degli strumenti più rapidi di fruizione, si lascia catturare dal lettore furtivamente, come intervallo breve e intenso, fra un'attività e l'altra e, perché no, fa anche sognare. Questo gli editori lo sanno bene ed è così che tornano a scommettere a tutto tondo sulla poesia.

Garzanti e la poesia contemporanea, Guanda e i classici, Rizzoli sale in alto con il fenomeno pop Guido Catalano.

Garzanti punta sulla poesia contemporanea con "Via Provinciale" di Giampiero Nieri, maestro della poesia attuale, bravissimo nel catturare la realtà nei suoi tipici frammenti poetici dal ritmo prosastico. Ed ancora Guanda vorrebbe riaffermarsi nel panorama editoliale italiano puntando su collane di classici immortali, da Pasolini a Bukowski, fino a Prevert. Mentre Rizzoli punta su Guido Catalano, un ‘fenomeno' pop sempre più in fase di ‘dilagazione', che dal 2 febbraio è già in libreria con la raccolta "Ogni volta che mi baci muore un nazista", un'antologia che testimonia la vita italiana nei suoi diversi aspetti. Ne riportiamo qualche verso emblematico, in cui il ritmo pop è particolarmente enfatizzato

Facciamo che l’ultima volta

diventi penultima

e indietro così

fino ad arrivare alla prima

quando mi guardavi

con quegl’occhi ridenti che tieni. Ti dirò che mi stai a cuore

chiederai, e gli altri organi?

a tutti gli organi mi stai.

La poesia, un leggero solletico al risveglio culturale.

In quest'epoca la poesia si riconferma come mezzo ideale per solleticare il risveglio culturale, ed è quanto sta avvenendo, anche la New Press di Como ha ideato una nuova collana poetica, "Il cappellaio matto", a cura del poeta Vicenzo Guarracino, e Mondadori con la collana "Lo specchio" ha in serbo una nuova fioritura fra gli scaffali delle librerie con Milo De Angelis e Nicola Vitale. Il Rinascimento della poesia è ormai alle porte dell'imminente primavera.