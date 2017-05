Un 24enne marocchino ha aggredito una donna davanti alla canonica di Villa Estense, in provincia di Padova, ed è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. I fatti sono avvenuti martedì pomeriggio, quando i carabinieri della stazione di Carmignano di Sant’Urbano, in collaborazione con personale del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Este, sono intervenuti per fermare Abmajid Boudraa, in Italia senza fissa dimora, incensurato, irregolare.

Verso le 15, nei pressi della chiesa situata in via Roma, il 24enne sarebbe riuscito ad approfittare della distrazione di una 33enne del posto, che attendeva che il parroco le aprisse la porta. Dopo averla afferrata con forza per un braccio, avrebbe cominciato a palpeggiarla Nonostante la donna facesse resistenza e urlasse, l’aggressore avrebbe si sarebbe abbassato i pantaloni per mostrarle le proprie parti intime, desistendo solo quando la vittima è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.

Per sua fortuna proprio in quel momento è passata in zona una gazzella dei carabinieri: la 33enne, in forte stato di agitazione, ha spiegato ai militari dell’Arma la violenza subito. Il 24enne marocchino nel frattempo era riuscito ad allontanarsi in bicicletta, ma è stato fermato poco dopo dalle stesse forze dell’ordine. Come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Rovigo, Andrea Girlando, è stato accompagnato nella casa circondariale rodigina. Dovrà rispondere di violenza sessuale.