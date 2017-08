Il Macallan del 1878 del Devil's Bar dell'Hotel Waldhaus di St.Moritz, locale entrato nel Guinnes dei primati per la sua impareggiabile collezione di whisky, è stato sempre considerato una rarità assoluta . Lo sa bene il turista cinese ospite della struttura svizzera di proprietà di Sandro Bernasconi che si è recato al bancone e ha specificatamente chiesto un bicchierino dello scotch dell’unica bottiglia di quella specifica annata ancora in circolazione nel mondo fra quelle dello storico marchio registrato dal 1824.

8.733 a bicchierino.

L'intenzione era di non aprirla mai e per questo Bernasconi aveva fissato a 9.999 franchi (8733 euro) il prezzo di 2 centilitri. Non è bastato a far desistere il turista cinese, giunto nel locale insieme ad alcuni connazionali come riferisce 20minuten."Ho spiegato al cliente che il Macallan più antico non era in vendita", ha raccontato l’albergatore. Il l cinese però ha insistito. Così il proprietario ha chiamato il padre, che ha gestito l'hotel per 20 anni, e questi gli ha dato l'okay per venderlo, a un'unica condizione: che il cliente pagasse in anticipo. Il whisky di 139 anni era stato imbottigliato nel 1905, dopo essere rimasto in botte 27 anni.

Un po' Cognac, un po' Porto.

"Ero nervoso", ha raccontato Bernasconi, spiegando che temeva che il vecchio sughero del tappo potesse sbriciolarsi. Invece tutto è andato bene, la bottiglia è stato aperta e il preziosissimo whisky è stato versato senza problemi. Prima di essere stappata, il valore della bottiglia si aggirava intorno ai 50mila franchi, ma ora il resto verrà venduto a prezzo ribassato. “Ha un sapore che ricorda il Cognac e richiama anche un po' il Porto”, ha spiegato il direttore dell’albergo: anch'egli lo ha assaggiato.