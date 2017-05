Una strage di giovanissimi quella compiuta a Manchester. L'attentato al concerto di Ariana Grande ha fatto oltre 20 vittime, tra i quali anche molti bambini. Poco fa è stata confermata la morte di Marcin, 42 anni, e Angelika Klis, 40, una coppia di origini polacche che risultava dispersa. I due stavano aspettando le due figlie dopo lo spettacolo, all’uscita dell’Arena, quando Salman Abedi ha colpito. Poco prima di andare a prendere le bambine, Angelica e suo marito si sono fatti un selfie nel centro della città inglese.

Il ministro degli Esteri polacco, Witold Waszczykowski, ha confermato il duplice decesso: "I genitori erano andati alla Manchester Arena per prendere le loro figlie e purtroppo abbiamo informazioni sufficienti per dire che sono morti. Le loro bambine sono al sicuro” Un portavoce del ministero degli esteri polacco aveva dichiarato che "almeno due persone sono morte e una persona è rimasta ferita" nell’attentato, ma non ha potuto confermare ulteriori dettagli.

Ieri Alex Klis, studente del college di York, aveva condiviso un messaggio su Facebook nel quale scriveva che i suoi genitori Angelika e Marcin erano scomparsi dopo l'attacco: “Chiunque sia in qualunque luogo sicuro o in un ospedale di Manchester, se dovesse incontrare i miei genitori, è pregato di informarmi. Sono scomparsi subito dopo l'attacco". Il suo post era stato condiviso 11.000 volte. Oggi, purtroppo, Alex è stato raggiunto dalla drammatica notizia. Sotto quello stesso post sul social network si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio: “Il mio cuore va a te, non posso neanche immaginare come ti senti in questo momento, rimani forte quanto puoi" scrive Rachel. "Sono profondamente dispiaciuta, non ci sono parole”, evidenzia Maxine. Marcin si era trasferito dalla Polonia con la famiglia per diventare tassista per la York Cars Taxi Service, una compagnia di York.