Stava mangiando insalata direttamente dalla busta, quando all’improvviso si è accorta che all’interno della confezione c’era qualcosa di strano: un ragno, tra l'altro piuttosto grande: circa sette centimetri. Disavventura decisamente disgustosa quella capitata ad una 16 enne di Arquà Polesine. A raccontarla è il capofamiglia, Ettore Gagliano. “Ho due figli, una di 16 e uno di 14 anni che da qualche anno hanno l'abitudine di mangiare come snack l'insalata in busta. Giovedi scorso, verso le 20, mia figlia ha aperto il sacchetto di lattughino a tavola e ha cominciato a mangiarne”. Sembra che l’insalata già lavata sia stata acquistata in un supermercato Lidl di Rovigo.

“È arrivata quasi a metà confezione – continua l’uomo – quando ha iniziato a urlare istericamente. Increduli, abbiamo visto un ragno, di almeno 6-7 centimetri, vivo, che si muoveva tra le foglie dell'insalata. Venerdì mattina ho chiamato il numero verde della catena Lidl e ho parlato con un'operatrice molto gentile, cui ho fatto la mia segnalazione. Le ho chiesto se avessi potuto parlare con qualche responsabile del controllo qualità o chiunque avesse potuto darmi qualche spiegazione sul caso. Tenendo presente che sulla confezione è esplicitamente scritto che il prodotto è fresco, già lavato, solo da condire. A oggi non ho ricevuto alcuna telefonata o e-mail di spiegazioni che potesse chiarire quanto accaduto” dice il signor Gagliano.

La ragazza comunque sta bene, ma – assicurano i genitori, ha subito un forte choc, rimanendo traumatizzata. Per il momento, di insalata non vuole più saperne. Impressionato anche il fratello. “Quando mia figlia ha aperto il pacchetto di lattughino, dopo averne mangiato quasi metà, ha cominciato a sputare e vomitare. Dopo circa mezz'ora siamo riusciti a calmarla. Non sappiamo a quale specie appartenga il ragno. Anche mio figlio ha cominciato ad agitarsi, visto che pure lui stava mangiando un altro pacco di lattughino. Stiamo monitorando mia figlia, perché non sappiamo se i ragni fossero più di uno e se inavvertitamente ne abbia ingerito uno, anche se lo escluderei”, conclude l’uomo.