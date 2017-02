I social network sono spesso al centro di polemiche e critiche per episodi poco gratificanti ma qualche volta però possono trasformarsi in uno strumento per fare del bene. È sicuramente questo il caso del piccolo Miles Wagner, un bambino di due anni gravemente malato che grazie ad un post su facebook ha potuto trovare un persona generosa e compatibile per donargli il rene necessario per salvarlo. A pubblicare il post con l'appello disperato erano stati i genitori del bimbo in un ultimo tentativo di trovare qualcuno compatibile col figlio. All'appello hanno risposto tanti conoscenti che si sono sottoposti agli esami del caso fino a quando Elizabeth Wolodkiewicz, una ex compagna di liceo di genitori di Miles, è stata dichiarata compatibile.

Per il piccolo, che soffre di una rara malattia genetica che può portare ad insufficienza renale, si tratta del secondo trapianto di organi in altrettanti anni di vita. Il piccolo infatti era stato già sottoposto ad un trapianto di fegato nel gennaio dello scorso anno grazie ad un donatore deceduto, ma ora aveva bisogno anche del rene. Alla ricerca di un donatore compatibile i Wagner quindi avevano deciso di rivolgersi alla loro rete di contatti su facebook. A rispondere l'appello un loro vecchia compagna di liceo e residente nella stessa cittadina di Johnsburg, in Illinois, Usa. L'operazione ha avuto successo e sia Miles che Elizabeth ora si stanno riprendendo.