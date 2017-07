Un uomo che sostiene di lavorare per McDonalds ha condiviso sui social network le stomachevoli fotografie di quella che sarebbe il pezzo di una macchina per la realizzazione dei gelati. L'uomo, che si fa chiamare Nick, vive in Louisiana e ha pubblicato le immagini sul suo profilo twitter facendole nel giro di pochi minuti diventare virali. L'immagine mostra un vassoio metallico mentre la descrizione afferma che si tratti di un pezzo di una macchina per il gelato, un pezzo evidentemente però molto sporco e presumibilmente non adatto ad essere a contatto con gli alimenti.

Il tweet di Nick è stato condiviso ben 14mila volte e non sono stati pochi coloro che hanno esso in dubbio la veridicità dell'immagine, sostenendo che quel pezzo metallico in realtà componeva degli elementi interni alla macchina che non venivano a contatto con il gelato. L'uomo, tuttavia, ha più volte ribadito che così non era affatto e che il cibo entrava in contatto proprio con quel pezzo.