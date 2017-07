Un italiano nell’olimpo del wrestling, la WWE, decenni dopo il leggendario campione Bruno Sammartino. La World Wrestling Entertainment ha messo sotto contratto Fabian Aichner, lottatore altoatesino che lotterà a NXT, lo show WWE che ogni anno seleziona i nuovi e promettenti talenti e da cui sono già usciti lottatori del calibro di Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose, Finn Balor.

Fabian Aichner non è un nome nuovo per gli appassionati della WWE: esattamente un anno fa ha partecipato al WWE Cruiserweight Classic, un torneo a eliminazione diretta che ha visto scontrarsi i 32 migliori atleti della categoria dei pesi massimi leggeri provenienti da tutto il mondo. In quel torneo Aichner, che rappresentava orgogliosamente l’Italia, fu eliminato subito al primo turno, ma l’appuntamento con la WWE è stato rimandato solo di un anno e ora l’altoatesino è pronto a coronare il suo sogno americano.

Fabian, che prima lottava con il nome di Adrian Severe, è nato nel 1990 da una famiglia umile e cresciuto in un paesino di 2000 anime sulle montagne. Di madrelingua tedesca, Aichner ha esordito sul ring nel 2011 ed ha lottato moltissimo in Germania, Austria e Svizzera dopo essere stato allenato dall’ex wrestler della WCW Alex Wright. Per recarsi nella scuola di Wright, in Germania, Fabian guidava quattro ore ogni week end e lì doveva sottoporsi ad allenamento massacranti. Ogni volta doveva effettuare, entro 90 minuti, 1000 sollevamenti, 1000 sit-up e 1000 addominali. Fabian detiene ancora il record della scuola, visto che una volta ha impiegato appena 37 minuti per portare a termini gli sfibranti esercizi atletici.

“Il mio obiettivo è diventare una delle più forti superstar della WWE – commenta Aichner – . E’ sempre stato il mio sogno nel cassetto e adesso sono concentrato e pieno di adrenalina per questa opportunità. Per me è un onore confrontarmi con i migliori atleti del mondo su quel ring e spero di partecipare presto ai più importanti e seguiti eventi della WWE”.

L’ultimo a riuscire nel traguardo prima di lui era stato il “gigante di Pizzoferrato”, Bruno Sammartino, nato in Abruzzo. A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta era stato campione mondiale della WWE per ben dodici anni, un tempo incredibile per gli standard di oggi, e numerose volte aveva fatto registrare il tutto esaurito al prestigioso Madison Square Garden di New York City. Sammartino era stato una delle più grandi star del wrestling nordamericano prima che, nel 1984, Hulk Hogan rivoluzionasse questa particolare forma di spettacolo presentandosi sul ring con abiti sgargianti e con una musica coinvolgente, dando vita all’enorme business che continua ancora oggi.