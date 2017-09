Un’indagine è stata inaugurata dalla polizia russa dopo che un film pornografico è stato mostrato sugli schermi giganti che circondano una pista di pattinaggio sul ghiaccio per bambini a San Pietroburgo. I presenti non riuscivano a credere ai loro occhi quando il filmato hot è stato proiettato sui monitor all’interno del centro commerciale nella seconda città della Russia. I gestori del centro commerciale Rio hanno quindi lanciato un'indagine dopo che molti genitori si sono lamentati e hanno assicurato che i responsabili saranno puniti.

Si ritiene che un hacker abbia volontariamente trasmesso il film porno al posto dei messaggi di informazione pubblica e degli annunci che normalmente appaiono sugli schermi. Fortunatamente, la clip incriminata ha girato per non più di quattro minuti, secondo quanto si legge sul Daily Mail, e la maggior parte dei bambini sulla pista di pattinaggio non si sarebbero accorti di quello che stava succedendo. Le riprese video dell'incidente, riprese da un testimone oculare con uno smartphone, sono state pubblicate con il commento inequivocabile: ‘Pattinare coi bambini e guardare un film porno'.