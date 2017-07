Tim McGrath nel 2014 è stato colpito da una grave forma di sarcoma sinoviale, una rara forma di cancro che nel giro di poco tempo gli ha completamente distrutto il volto. Tim ha scoperto la malattia nel febbraio di tre anni. Un dolore alla mascella l'ha costretto a eseguire alcuni accertamenti clinici che in seguito hanno portato all'infausta diagnosi. "Ho eseguito una biopsia, inviata a un laboratorio di analisi specializzato perché potesse darmi una risposa. Quando il medico ha letto il referto mi ha detto che pensava inizialmente potesse trattarsi di un tumore benigno, poi ha scoperto che la situazione era molto più grave", ha spiegato Tim al magazine People.

Tre anni fa, dunque, il trentenne del Michigan inizia la sua battaglia, divenuta virale nel giro di pochissimo tempo. Con l'avanzare della malattia, il sarcoma gli ha distrutto metà viso e ora Tim, grazie all'aiuto di un chirurgo specializzato, sta cercando di tornare ad avere l'aspetto di un tempo. Inizialmente, McGrath ha eseguito trattamenti non chirurgici, ha seguito una dieta rigorosa e si è sottoposto a terapie psicologiche: "Odio gli ospedali ed ero molto consapevole del mio stato di salute già prima della diagnosi", ha spiegato il trentenne, aggiungendo: "Ho sentito di dover provare a curarmi con altre modalità". Nonostante la naturopatia, il tumore ha continuato a crescere per circa 18 mesi, e nel maggio 2015 McGrath è stato costretto a subire una tracheotomia. Senza, non avrebbe potuto respirare. La chemioterapia inizialmente non ha prodotto risultato a causa dell'avanzato stadio raggiunto dal tumore, per cui i medici hanno optato per la radioterapia: finalmente il tumore inizia a ridursi e nell'ottobre del 2015 i chirurghi provano a rimuovere la massa rimasta: l'operazione dura 30 ore.

"Prima dell'intervento mi è stato detto che avrei perso un occhio, il mio orecchio e la maggior parte della mascella. Il tumore si era ridotto a tal punto che credevo sarebbe stata una procedura veloce e non avrei dovuto perdere occhio e orecchio". Purtroppo, però, la situazione era ancora drammatica. Nonostante il piano chirurgico prevedesse la ricostruzione della struttura ossea di McGrath, il suo corpo non rispose ai primi tentativi. Le cicatrici dei precedenti interventi hanno inoltre diminuito le possibilità di ricostruzione e Tim ha vissuto per un periodo con pezzi di carne viva esposta. Nell'aprile del 2016, però, Tim decide di rivolgersi al dottor Kongkrit Chaiyasate, che ha cercato di ricostruire il viso utilizzando la pelle e il muscolo dalla gamba sinistra, dell'avambraccio sinistro e un lembo dalla fronte. "È stata una meravigliosa benedizione. Da allora mi sono sottoposto a cinque interventi chirurgici e i risultati sono stati eccezionali", ha spiegato Tim, che ora passerà l'anno a riposarsi in attesa dell'intervento di ricostruzione definitiva previsto per il 2018.

"Secondo il dottor Chaiyasate ho stressato molto il mio fisico e lui mi ha consigliato di staccare un attimo e di godermi la vita", ha raccontato Tim, che al momento sembra essere definitivamente guarito dal sarcoma e sta anche re-imparando a mangiare attraverso la bocca, a bere liquidi e a parlare, azioni che prima non poteva in alcun modo eseguire.